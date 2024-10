Baseball: i Los Angeles Dodgers vicino le World Series! Yankees battuti in gara-5 (Di giovedì 31 ottobre 2024) L’ottava meraviglia dei Los Angeles Dodgers. La squadra di Los Angeles ha vinto le World Series 2024 di Baseball, ovvero le finali del massimo campionato MLB, imponendosi di misura in gara-5 per 7-6 e chiudendo così la serie sul 4-1 contro i New York Yankees. Un successo complessivo netto quello della formazione della West Coast, apparsa molto più dominante rispetto agli avversari e in questa ultima occasione capace di ribaltare una situazione iniziale molto complessa. Sono infatti gli Yankees ad iniziare meglio, marcando subito tre punti nel primo inning sfruttando un fuoricampo di Aaron Judge e di Jazz Chisholm. Gli Yankees aumentano poi il vantaggio di due unità nella terza ripresa, sfruttando ancora un home rum, stavolta messo a referto da Giancarlo Stanton, portando il parziale sul 5-0. La risposta dei Dodgers arriva nel quinto inning. Oasport.it - Baseball: i Los Angeles Dodgers vicino le World Series! Yankees battuti in gara-5 Leggi tutto 📰 Oasport.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) L’ottava meraviglia dei Los. La squadra di Losha vinto le2024 di, ovvero le finali del massimo campionato MLB, imponendosi di misura in-5 per 7-6 e chiudendo così la serie sul 4-1 contro i New York. Un successo complessivo netto quello della formazione della West Coast, apparsa molto più dominante rispetto agli avversari e in questa ultima occasione capace di ribaltare una situazione iniziale molto complessa. Sono infatti gliad iniziare meglio, marcando subito tre punti nel primo inning sfruttando un fuoricampo di Aaron Judge e di Jazz Chisholm. Gliaumentano poi il vantaggio di due unità nella terza ripresa, sfruttando ancora un home rum, stavolta messo a referto da Giancarlo Stanton, portando il parziale sul 5-0. La risposta deiarriva nel quinto inning.

Baseball: vincono i Los Angeles Dodgers e le strade della città esplodono di gioia

Fuochi d'artificio e strade bloccate. A Los Angeles si festeggia per la vittoria dei Doogers per l'ottava volta nella loro storia nella World Series 2024. I californiani hanno vinto il titolo ...

Baseball, i Los Angeles Dodgers vincono la World series 2024. Serie chiusa 4-1

Conquistano la loro ottava vittoria. Il titolo è arrivato dopo il successo in gara 5 contro gli storici rivali dei New York Yankees ...

I Los Angeles Dodgers hanno vinto le World Series di baseball

I Los Angeles Dodgers hanno vinto le World Series, le finali del campionato di baseball degli Stati Uniti. Hanno battuto per 7-6 i New York Yankees nella quinta gara delle finali (che si giocano al ...

Baseball, squillo New York contro Los Angeles: le World Series restano aperte

Allo Yankee Stadium i padroni di casa sfoderano una grandissima prestazione portando a casa un 11-4 che vale tantissimo ...