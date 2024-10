ATA, in arrivo il nuovo profilo dell’operatore scolastico: Sindacati al MIM il 7 novembre per l’avvio della mobilità verticale. Requisiti, mansioni e stipendio (Di giovedì 31 ottobre 2024) Dopo la richiesta di incontro urgente inviata dai Sindacati firmatari del CCNL scuola 2019-21 il Ministero ha convocato per il pomeriggio del 7 novembre la Flc Cgil, Cisl, Anief, Snals, Gilda. Sul tavolo gli istituti previsti dal CCNL firmato definitivamente il 18 gennaio scorso, in particolare: la mobilità verticale, che si sblocca dopo oltre 10 anni, e l'attribuzione di nuove posizioni economiche. L'articolo ATA, in arrivo il nuovo profilo dell’operatore scolastico: Sindacati al MIM il 7 novembre per l’avvio della mobilità verticale. Requisiti, mansioni e stipendio . Leggi tutto 📰 Orizzontescuola.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Dopo la richiesta di incontro urgente inviata daifirmatari del CCNL scuola 2019-21 il Ministero ha convocato per il pomeriggio del 7la Flc Cgil, Cisl, Anief, Snals, Gilda. Sul tavolo gli istituti previsti dal CCNL firmato definitivamente il 18 gennaio scorso, in particolare: la, che si sblocca dopo oltre 10 anni, e l'attribuzione di nuove posizioni economiche. L'articolo ATA, inilal MIM il 7per

Un nuovo incontro, tenutosi il 30 ottobre 2024, ha segnato un ulteriore passo avanti nel percorso di definizione del CCNI sulla mobilità per il triennio 2025-2028. L'obiettivo è delineare un quadro no ...

I sindacati Anief, Cisl Scuola, Flc Cgil, Gilda e Snals hanno richiesto al Ministero un incontro urgente al fine di accelerare i tempi per rendere attuativo quanto previsto nel nuovo CCNL 2019/21 per ...

Nel 2024 sono entrati in vigore i nuovi profili professionali del personale ATA introdotti con il rinnovo del contratto scuola, che prevedono anche la nuova figura dell’Operatore scolastico.

Ma partiamo dalla revisione della figura dell’Oss che nasce dalla “necessità di procedere con un aggiornamento del profilo nonché del percorso formativo il quale deve garantire una maggiore ...