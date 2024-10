Napolipiu.com - Arbitri contro il Napoli: il primato di Conte nonostante il VAR

(Di giovedì 31 ottobre 2024) La squadra azzurra continua a vinceredecisioni arbitrali avverse e rigori negati E’ super eroico ildi. Quasi leggendario ilazzurro nel campionato italico delle doppie e triple velocità. Ilpenalizzato in 5 giornate delle dieci finora disputate è l’anomalia evidente di un torneo in cui gli errori arbitrali non sono distribuiti equamente fra le squadre in lizza. I sei calci di rigore negati al, tutti invedibili e netti, la dicono tutta sull’attenzione chee VAR riservano alrispetto alle altrendenti in gioco. Rigori alle squadre del nord Si pensi ai 4 rigori concessi al Milan e all’Atalanta o ai 3 assegnati all’Inter e alla Juventus. Forse per glidi Rocchi i tocchi sugli interisti Thuram e Dumfries sono più rigori dello stratosferico fallo di Banda sul napoletano Politano non punito col penalty.