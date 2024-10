Anief proclama sciopero scuola per il 15 novembre, Pacifico: “Basta precari a vita, sì all’assunzione di docente e ATA su tutti i posti vacanti, stabilizzare gli idonei del concorso 2020” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il sindacato Anief ha proclamato uno sciopero nazionale del personale scolastico, docente, ATA ed educativo, a tempo indeterminato e determinato, per l'intera giornata del 15 novembre. L'articolo Anief proclama sciopero scuola per il 15 novembre, Pacifico: “Basta precari a vita, sì all’assunzione di docente e ATA su tutti i posti vacanti, stabilizzare gli idonei del concorso 2020” . Leggi tutto 📰 Orizzontescuola.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il sindacatohato unonazionale del personale scolastico,, ATA ed educativo, a tempo indeterminato e determinato, per l'intera giornata del 15. L'articoloper il 15: “, sìdie ATA suglidel” .

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:per il 15 novembre, Pacifico: “Basta precari a vita, sì all’assunzione di docente e ATA su tutti i posti vacanti, stabilizzare gli idonei del concorso 2020”;protesta venerdì 15 novembre: “Basta precari a vita e organici di fatto, sì all’assunzione di docente e ATA su tutti i posti vacanti, stabilizzare gli idonei del concorso 2020”;e manifestazione riusciti,: se non basta andremo avanti;il 6 maggio su reclutamento e formazione; Sicurezza, Pacifico (): “Sdoppiamento del classi per poter fare didattica in presenza”; Ogginazionale della: "Tradito il Patto siglato nel 2021"; Approfondisci 🔍

Sciopero lavoratori di scuola e università, 'Valditara bocciato'

(ansa.it)

Si sono riuniti sulle scale del ministero dell'Istruzione e del Merito, a Roma, docenti della scuola e dell'università, studenti, ricercatori, lavoratori delle accademie e dei conservatori e personale ...

Sciopero generale Cgil, Uil e CUB del 29 novembre riguarda anche la scuola; oggi 31 ottobre decine di scuole chiuse a Roma e in altri centri

(tecnicadellascuola.it)

Anche la scuola è coinvolta nello sciopero generale proclamato da Cgil, Uil e CUB per il prossimo 29 novembre: questo è quanto risulta dalle note pubblicate in queste ore nel cito della Commissione di ...

Sciopero della scuola, i sindacati: “L’86% di adesione ai nidi, 150 plessi chiusi”

(msn.com)

Quasi 150 plessi chiusi, 86% di adesione nei nidi e “in nessun istituto della provincia è garantita l’attività ordinaria”. Sono i numeri dello sciopero della scuola di oggi a Bologna, indetto dalla Fl ...

Sciopero scuola 31 ottobre, la Flc Cgil in piazza in tutta Italia. Adesione per Istruzione e Ricerca del 2%

(orizzontescuola.it)

Docenti e personale ATA hanno manifestato davanti al Ministero dell'Istruzione il 31 ottobre, in concomitanza con la festa di Halloween, per protestare contro la Legge di Bilancio 2025. Le principali ...