Alluvione in Spagna: «Centinaia di auto bloccate, ci sono i morti dentro». Trovati 8 corpi in un garage, si cerca casa per casa (Di giovedì 31 ottobre 2024) sono continuate per tutta la notte le ricerche delle vittime delle inondazioni che hanno flagellato il sud della Spagna, in particolare la provincia di Valencia. Altri due decessi sono stati Leggo.it - Alluvione in Spagna: «Centinaia di auto bloccate, ci sono i morti dentro». Trovati 8 corpi in un garage, si cerca casa per casa Leggi tutto 📰 Leggo.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)continuate per tutta la notte le ricerche delle vittime delle inondazioni che hanno flagellato il sud della, in particolare la provincia di Valencia. Altri due decessistati

Alluvione in Spagna: «Centinaia di auto bloccate, ci sono i morti dentro». Trovati 9 corpi in un garage, l'esercito cerca casa per casa

(msn.com)

Sono continuate per tutta la notte le ricerche delle vittime delle inondazioni che hanno flagellato il sud della Spagna, in particolare la provincia ...

Il racconto esclusivo dell'inviato di Repubblica dalle zone più colpite dall'alluvione in Spagna

(repubblica.it)

“Ecco come si presenta una delle arterie principali della Spagna, l’autostrada che collega Valencia a Madrid. Stiamo arrivando nel villaggio di Utiel, epicentro di questa vera e propria apocalisse”.

Alluvione in Spagna, a Valencia una tromba d'aria si abbatte sull'autostrada: auto e camion vengono rovesciati

(repubblica.it)

Oltre 60 persone sono morte, molte sono disperse e i danni sono incalcolabili a causa delle inondazioni torrenziali nelle regioni spagnole di Valencia e Castilla-La Mancha, una tempesta che potrebbe ...

Ministro spagnolo, 'ci sono ancora persone morte nei veicoli'

(ansa.it)

Il bilancio delle vittime dell'alluvione a Valencia è destinato a salire mentre continuano le ricerche e un numero imprecisato di persone è ancora disperso. (ANSA) ...