alla stazione

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Il treno regionale “The Legend of Zelda“ a Lucca Comics & Games. Ieri mattina, al binario 1 delladi Lucca, è stato ufficialmente presentato il convoglio di Trenitalia del nuovo brand Regionale in collaborazione con Nintendo e personalizzato con il tema di “The Legend of Zelda“, il videogioco che ha incantato intere generazioni. Il treno, che ha già fatto tappa a Napoli e Roma, è arrivato a Lucca, e resterà in servizio per tutto l’evento. Caratterizzato da dettagli grafici dell’universo di Zelda, il treno è un tributo al leggendario mondo di Link e della principessa Zelda. Presenti Natalia Giannelli, Direttore Regionale toscana di Trenitalia, che ha espresso il suo entusiasmo per l’iniziativa, Stefano Calcagni, Direttore Marketing Nintendo Italia, ed Ermanno Russo responsabile revenue development Regionale Trenitalia. ia.na.