AEW: Orange Cassidy lancia una sfida a Jon Moxley per il titolo mondiale AEW (Di giovedì 31 ottobre 2024) Jon Moxley ha scioccato il mondo quando ha vinto il titolo mondiale AEW sconfiggendo Bryan Danielson a WrestleDream 2024, per poi soffocare Danielson con un sacchetto di plastica. Da quando ha vinto il titolo mondiale AEW, Jon Moxley ha ammesso di odiare la direzione che AEW sta prendendo. Ha anche minacciato che distruggerà la AEW per il bene superiore, qualunque cosa significhi. Orange Cassidy è uscito per iniziare lo show questa settimana e ha parlato degli eventi che hanno chiuso lo show della scorsa settimana. Ha detto che Moxley non ha bisogno della AEW, ma lui sì. OC ha dichiarato che lui non esisterebbe senza la AEW, e nemmeno “tutto questo.” Poi Cassidy ha sfidato Jon Moxley per il titolo mondiale AEW. Ha chiarito molto bene che vuole vincere il titolo e si è mostrato estremamente sicuro di sé. Zonawrestling.net - AEW: Orange Cassidy lancia una sfida a Jon Moxley per il titolo mondiale AEW Leggi tutto 📰 Zonawrestling.net (Di giovedì 31 ottobre 2024) Jonha scioccato il mondo quando ha vinto ilAEW sconfiggendo Bryan Danielson a WrestleDream 2024, per poi soffocare Danielson con un sacchetto di plastica. Da quando ha vinto ilAEW, Jonha ammesso di odiare la direzione che AEW sta prendendo. Ha anche minacciato che distruggerà la AEW per il bene superiore, qualunque cosa significhi.è uscito per iniziare lo show questa settimana e ha parlato degli eventi che hanno chiuso lo show della scorsa settimana. Ha detto chenon ha bisogno della AEW, ma lui sì. OC ha dichiarato che lui non esisterebbe senza la AEW, e nemmeno “tutto questo.” Poihato Jonper ilAEW. Ha chiarito molto bene che vuole vincere ile si è mostrato estremamente sicuro di sé.

