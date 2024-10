AEW: Bobby Lashley is All Elite! Arriva l’atteso debutto con un duro attacco su Swerve Strickland (Di giovedì 31 ottobre 2024) Da mesi ormai si parla di un possibile debutto di Bobby Lashley in AEW e quel momento è Arrivato stanotte a Dynamite. Sin dal licenziamento dalla WWE si era ipotizzato il passaggio alla corte di Tony Khan, ipotesi resa ancora più probabile dopo il debutto di MVP e Shelton Benjamin con la fazione Hurt Syndicate, nient’altro che la continuazione dell’Hurt Business. Prima dell’arrivo di Lashley, MVP si è dato tanto da fare cercando reclute per la sua fazione e ha puntato gli occhi su Swerve Strickland, il quale però ha rifiutato più volte assieme a Prince Nana e questa notte nel main event di Dynamite se l’è vista proprio contro Shelton Benjamin. Un debutto notevole Prince Nana da un lato, MVP dall’altro e Strickland e Benjamin a darsele sul ring. Zonawrestling.net - AEW: Bobby Lashley is All Elite! Arriva l’atteso debutto con un duro attacco su Swerve Strickland Leggi tutto 📰 Zonawrestling.net (Di giovedì 31 ottobre 2024) Da mesi ormai si parla di un possibilediin AEW e quel momento èto stanotte a Dynamite. Sin dal licenziamento dalla WWE si era ipotizzato il passaggio alla corte di Tony Khan, ipotesi resa ancora più probabile dopo ildi MVP e Shelton Benjamin con la fazione Hurt Syndicate, nient’altro che la continuazione dell’Hurt Business. Prima dell’arrivo di, MVP si è dato tanto da fare cercando reclute per la sua fazione e ha puntato gli occhi su, il quale però ha rifiutato più volte assieme a Prince Nana e questa notte nel main event di Dynamite se l’è vista proprio contro Shelton Benjamin. Unnotevole Prince Nana da un lato, MVP dall’altro ee Benjamin a darsele sul ring.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:is All Elite! Arriva l’atteso debutto con un duro attacco su Swerve Strickland; Lapiazza il colpo, che debutto a Dynamite (VIDEO); L'Hurt Syndicate è finalmente al completo:debutta aFright Night Dynamite!;rompe il silenzio sul suo possibile arrivo in; Fright Night Dynamite 30.10.2024is All Elite;parla del suo possibile arrivo in

Video: Bobby Lashley Debuts in AEW, Attacks Swerve After WWE Exit

(bleacherreport.com)

The Hurt Business is, well, back in business. Bobby Lashley made his AEW debut Wednesday and reunited with MVP and Shelton Benjamin. Together, they ...

Bobby Lashley debuts in AEW, and The Hurt Syndicate is back in Business

(msn.com)

The former TNA & WWE World champ debuted after MVP made a call in the wake of Swerve Strickland’s defeat of Shelton Benjamin on Dynamite, and wasted no time making a statement for his squad.

Bobby Lashley: “Sono in contatto con MVP e apprezzo il lavoro di Tony Khan”

(zonawrestling.net)

Bobby Lashley è al momento il nome più caldo del panorama wrestling mondiale, il suo addio alla WWE ha alimentato voci su un suo possibile approdo in AEW, soprattutto ora che il suo ex manager e ...

Bobby Lashley parla del suo possibile arrivo in AEW

(spaziowrestling.it)

Negli scorsi giorni, Bobby Lashley ha parlato moltissimo della AEW e del suo possibile arrivo alla corte di Tony Khan ...