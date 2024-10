Visita guidata: "Una pinacoteca tutta da scoprire" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un viaggio nei secoli per scoprire la pinacoteca dei Musei Civici agli Eremitani e i suoi gioielli. Tesori poco noti che fanno di Padova una città custode di un patrimonio unico e splendido. Durata circa 1h30 Costo a persona: Visita guidata 8 euro + biglietto d'ingresso ai Musei Civici Padovaoggi.it - Visita guidata: "Una pinacoteca tutta da scoprire" Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un viaggio nei secoli perladei Musei Civici agli Eremitani e i suoi gioielli. Tesori poco noti che fanno di Padova una città custode di un patrimonio unico e splendido. Durata circa 1h30 Costo a persona:8 euro + biglietto d'ingresso ai Musei Civici

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Visita guidata: "Una pinacoteca tutta da scoprire" il 24 novembre 2024; Cà Spineda e la sua pinacoteca: una settimana di visite guidate gratuite; “Il Cinquecento a Ferrara”. La Pinacoteca Nazionale offre visita guidata; Musei, gli appuntamenti del fine settimana a Bologna e in città metropolitana; Apertura straordinaria serale della Pinacoteca con visita guidata e spettacoli di danza in Pinacoteca nell’ambito della rassegna "LUX FEMINAE - Donne e Madonne – Danzare al femminile nelle sale della Pinacoteca Nazionale di Siena; Visita guidata alla Pinacoteca Nazionale; Leggi >>>

Sabato visita guidata ai capolavori restaurati della Pinacoteca

(msn.com)

La visita guidata gratuita ... inaugurato a dicembre del 2021, nella Pinacoteca faentina è iniziato un percorso conservativo di lungo periodo per tutte le opere esposte e di restauro per sei ...

Apertura straordinaria serale della Pinacoteca di Siena

(sienafree.it)

Venerdì 25 e sabato 26 ottobre si terranno due aperture straordinarie serali della Pinacoteca Nazionale di Siena con visita guidata e spettacoli di danza. Per l’occasione, la Compagnia ADARTE ...

Ca’ Spineda e la sua pinacoteca: le nuove date per le visite guidate gratuite

(informazione.it)

Nelle giornate di giovedì 24 e venerdì 25 ottobre sarà possibile prenotare una visita guidata gratuita a Ca’ Spineda alle ore 10. Possono prenotare sia singoli che gruppi o scolaresche.

Aperture straordinarie di Palazzo Chigi. E Pinacoteca in notturna

(msn.com)

Dalle 16 alle 18 sarà possibile partecipare ad una visita guidata della Pinacoteca con letture a tema. Domani la Pinacoteca sarà eccezionalmente aperta dalle 20 alle 24 e e sarà possibile ...