Valencia, il ciclone Dana mette a rischio il circuito dove chiuderà il mondiale di MotoGp: “Si valutano i danni” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il circuito di Ricardo Tormo come non si era mai visto prima. Il ciclone Dana non fa sconti a niente e nessuno. Sono almeno 70 (ma il dato è destinato a salire) le persone morte nella regione di Valencia a causa delle piogge torrenziali provocate dalla Gota frìa (cosa è) che si è abbattuta nelle ultime 48 ore sulla Spagna. Ma si tratta solo di un conto parziale del disastro provocato dalla tempesta che sta colpendo la penisola iberica. Un’alluvione senza precedenti che sta mettendo a dura prova le comunità autonome di Valencia e Castiglia-La Mancia. Oltre le diverse partite rinviate nel mondo del calcio, anche la MotoGp conta i primi danni del circuito di Valencia, dove il prossimo 17 novembre dovrebbe concludersi la stagione: “Il circuito Ricardo Tormo ha iniziato il lavoro di valutazione dei molteplici danni. Ilfattoquotidiano.it - Valencia, il ciclone Dana mette a rischio il circuito dove chiuderà il mondiale di MotoGp: “Si valutano i danni” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ildi Ricardo Tormo come non si era mai visto prima. Ilnon fa sconti a niente e nessuno. Sono almeno 70 (ma il dato è destinato a salire) le persone morte nella regione dia causa delle piogge torrenziali provocate dalla Gota frìa (cosa è) che si è abbattuta nelle ultime 48 ore sulla Spagna. Ma si tratta solo di un conto parziale del disastro provocato dalla tempesta che sta colpendo la penisola iberica. Un’alluvione senza precedenti che stando a dura prova le comunità autonome die Castiglia-La Mancia. Oltre le diverse partite rinviate nel mondo del calcio, anche laconta i primideldiil prossimo 17 novembre dovrebbe concludersi la stagione: “IlRicardo Tormo ha iniziato il lavoro di valutazione dei molteplici

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, ila rischio il circuito dove chiuderà il mondiale di MotoGp: “Si…;, Circuito Ricardo Tormo colpito dall'alluvione. VIDEO;in ginocchio: il comunicato del Ricardo Tormo - News - MotoGP; Cosa succede se la gara di MotoGP aviene cancellata per l’alluvione | come finirà il Mondiale; MotoGP l’ultima tappa dirischia di saltare | tanti danni dopo l’alluvione di martedì;MotoGp a rischio per l’alluvione Cosa può succedere; Leggi >>>

MotoGP, il ciclone Dana colpisce Valencia e il circuito di Cheste. L'ultimo Gran Premio a rischio per l'alluvione?

(msn.com)

L’alluvione abbattutosi su Valencia e sulla Comunitat Valenciana, e che ha causato oltre 60 vittime, ha colpito pesantemente anche il circuito Ricardo Tormo di Cheste, quello in cui si ...

Tutto su Dana che ha provocato l’alluvione su Valencia

(startmag.it)

A provocare la devastazione a Valencia è stata Dana, acronimo di Depresión aislada en niveles altos, un fenomeno noto ...

Alluvione a Valencia oggi, il ciclone Dana fa decine di morti in Spagna, molti bambini. In 8 ore la pioggia di un anno

(msn.com)

Una violenta perturbazione sta flagellando il sud della penisola iberica causando inondazioni e centinaia di sfollati. Attivati obitori mobili ...

Piogge torrenziali in Spagna: come il ciclone Dana sta devastando la Comunità Valenciana e non solo

(mam-e.it)

La Spagna continua a essere devastata dal ciclone Dana. Conseguenze, morti e dispersi delle violente piogge torrenziali di queste ore. Tremenda alluvione a Valencia.