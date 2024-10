“Troppo fi** per lavorare”. La famosa alla finestra con un cartello assurdo e scoppia la bufera (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Troppo fi*** per lavorare“. È il nuovo video della famosa influencer che in queste ore ha scatenato l’ennesima bufera social. “Lavorate voi, io non sono nata per farlo”, è la caption del filmato pubblicato sui suoi account social, dove la giovane è stata massacrata di critiche e commenti al veleno. “Troppo oca per lavorare, quello si”, “Irrispettoso a chi tutti i giorni va a lavorare a guadagnarsi il pane , ci sono donne molto più belle di te che dignitosamente lavorano e ringraziano Dio tutti i giorni per averne uno”, si legge tra i commenti. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “* per“. È il nuovo video dellainfluencer che in queste ore ha scatenato l’ennesimasocial. “Lavorate voi, io non sono nata per farlo”, è la caption del filmato pubblicato sui suoi account social, dove la giovane è stata massacrata di critiche e commenti al veleno. “oca per, quello si”, “Irrispettoso a chi tutti i giorni va aa guadagnarsi il pane , ci sono donne molto più belle di te che dignitosamente lavorano e ringraziano Dio tutti i giorni per averne uno”, si legge tra i commenti.

Stanley Tucci ha interpretato Nigel nel cult Il Diavolo veste Prada e ricorda che, dopo quel film, ha faticato a trovare lavoro a Hollywood.

