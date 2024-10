Traffico Roma del 30-10-2024 ore 16:30 (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Un saluto dalla stazione di Roma servizi per la mobilità vanno avanti nelle attività preliminari necessarie al prolungamento della linea C fino al Colosseo per questo motivo ancora fino a domani la sera a partire dalle ore 21 Malatesta San Giovanni della metro C è sostituito da bus navetta con la linea MC2 dal primo novembre Poi è fino al 7 di dicembre è in programma una ulteriore fase delle attività le ultime corse dei treni dei capolinea partiranno rispettivamente alle 20:30 da pantano e alle 21 da San Giovanni poi scenderanno in strada i bus navetta le altre notizie venerdì mattina primo novembre centro Prati è San Pietro torna l’appuntamento con la corsa dei Santi previsto una gara di 10 km con partenza e arrivo a Piazza Pio XII chiusura al Traffico e modifica al trasporto sono in programma tra le 8 ... Romadailynews.it - Traffico Roma del 30-10-2024 ore 16:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità Un saluto dalla stazione diservizi per la mobilità vanno avanti nelle attività preliminari necessarie al prolungamento della linea C fino al Colosseo per questo motivo ancora fino a domani la sera a partire dalle ore 21 Malatesta San Giovanni della metro C è sostituito da bus navetta con la linea MC2 dal primo novembre Poi è fino al 7 di dicembre è in programma una ulteriore fase delle attività le ultime corse dei treni dei capolinea partiranno rispettivamente alle 20:30 da pantano e alle 21 da San Giovanni poi scenderanno in strada i bus navetta le altre notizie venerdì mattina primo novembre centro Prati è San Pietro torna l’appuntamento con la corsa dei Santi previsto una gara di 10 km con partenza e arrivo a Piazza Pio XII chiusura ale modifica al trasporto sono in programma tra le 8 ...

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Pioggia, cantieri e strade chiuse.finisce paralizzata dal; Blocchi del: le date delle 5 domeniche ecologiche fino a marzo;al rallentatore, è una grande "zona 30". La mattina le auto non superano i 25 chilometri orari; Blocco: il 24 marzo stop alle auto in fascia verde. Gli orari e tutte le informazioni;del 30-10-2024 ore 15 | 30; Blocco deldomenica 4 e lunedì 5 febbraio. Ecco chi può circolare; Leggi >>>

Incidente sulla Roma-Fiumicino, due auto ribaltate: un ferito grave e traffico paralizzato

(msn.com)

Grave incidente oggi, mercoledì 30 ottobre, sulla Roma-Fiumicino ... Lo schianto tra il km 11 e il 12, all'altezza dello svincolo per la Fiera di Roma. Il traffico veicolare è stato fatto circolare su ...

Grave incidente sulla Roma-Fiumicino: si ribaltano due auto

(ilfaroonline.it)

Fiumicino, 30 ottobre 2024 – Due auto ribaltate sulla Roma-Fiumicino: un grave incidente ha visto coinvolte due autovetture, per cause ancora in corso di accertamento. Lo scontro è avvenuto sulla c ar ...

Metro A Roma: aggiudicata la progettazione di Battistini-Torrevecchia

(mobilita.org)

Aggiudicata la progettazione del prolungamento fino a Torrevecchia della Metro A Roma, che conterrà due nuove stazioni ...

“In bici fai prima”, nel ricordo di Eva decine di striscioni nelle strade più trafficate di Roma

(romatoday.it)

L'iniziativa dei ciclisti romani in una data particolare: quella in cui ricorrono i 15 anni dall'investimento che, in via dei Fori Imperiali costò la vita ad Eva, la ciclista arrivata da Brno ...