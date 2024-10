Quotidiano.net - Torna eBay Garage a Eicma per buyers e rivenditori

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dopo l'edizione da record del 2023,ri, dal 5 al 10 novembre a Fiera Milano Rho. L'esposizione internazionale delle due ruote, che quest'anno compie 110 anni e celebra l'81a edizione, è riconosciuta a livello mondiale come il più importante evento fieristico B2B e B2C per il settore: ogni anno attrae migliaia di persone tra operatori, visitatori, appassionati di motocicli e ciclomotori e ospita le ultime novità di un segmento in continua crescita. Persi riconferma quindi - viene spiegato in una nota - come il contesto privilegiato per incontrare gli appassionati di motori e creare relazioni con i player di settore.