La trama, in un libro come questo, è il meno. Il nocciolo di Theodoros è semplice: la vita avventurosa di un personaggio realmente esistito, Teodoro II di Etiopia, negus dal 1855 al 1868, suicida per non cadere nelle mani degli inglesi che lo hanno sconfitto. Di suo, Ca?rta?rescu aggiunge un'immaginaria infanzia e giovinezza di Teodoro nei Balcani. Ma, detto questo, non si è detto niente. Perché, come sempre, la forza di C?rt?rescu è tutta nella scrittura e nell'immaginazione. Una scrittura rutilante, iperbolica, eccessiva, in cui il periodo più breve dura almeno mezza pagina (impossibile esemplificare, la più breve delle citazioni esaurirebbe lo spazio della recensione), che spazia in una frase dai registri più crudi ai più eruditi, che sciorina vocaboli da ogni campo dello scibile, compresi molti talmente locali o specialistici da essere intraducibili.

Mircea Cartarescu, incauti miracoli

(ilmanifesto.it)

In equilibrio fra neoromantico e postmoderno, cronaca e fiaba, lo scrittore romeno inventa un Don Chisciotte orientale, erede canagliesco del Medioevo valacco: «Theodoros», dal Saggia ...

The Old Man and the Aegean Sea

(greekcitytimes.com)

The mood of the film is set early on when a young Congolese refugee befriends an old widowed fisherman who provides him shelter and the opportunity to work on ...

