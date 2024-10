Terzo Livello, pena ridotta per l'ex presidente del Consiglio comunale Emilia Barrile (Di mercoledì 30 ottobre 2024) pena ridotta a tre anni per Emilia Barrile, l'ex presidente del Consiglio comunale coinvolta nel processo Terzo Livello nato da un'operazione di Procura e Antimafia nel 2018. Così ha deciso la Corte di Cassazione che si era già pronunciata sulla vicenda nel 2022 ridimensionando fortemente il Messinatoday.it - Terzo Livello, pena ridotta per l'ex presidente del Consiglio comunale Emilia Barrile Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)a tre anni per, l'exdelcoinvolta nel processonato da un'operazione di Procura e Antimafia nel 2018. Così ha deciso la Corte di Cassazione che si era già pronunciata sulla vicenda nel 2022 ridimensionando fortemente il

Messina, "Terzo livello": ridotta a tre anni la condanna all'ex presidente del Consiglio Emilia Barrile

(msn.com)

Cambia ancora lo scenario giudiziario e si ridimensiona ulteriormente dopo l'ennesimo passaggio in Cassazione, che s'era gia occupata della vicenda nel marzo del 2022. In concreto si chiude con una ri ...

