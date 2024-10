Studiare Balbo, il terzo incontro nel pomeriggio (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Oggi alle 17, nella sala conferenze dell’Istituto di Storia Contemporanea – in vicolo S. Spirito, 11 – avrà luogo il terzo incontro del ciclo ’Italo Balbo e il fascismo. Nuovi documenti e nuove ricerche’, che vedrà l’intervento del professor Paolo Ferrari, dell’Università di Udine, e di Alessandro Massignani, esperto di storia militare italiana. Il tema su cui verterà la conferenza è ’Forze armate e fascismo: la Regia aeronautica di Balbo’. L’intervento si propone di delineare, in primo luogo, i rapporti tra le forze armate e il fascismo a partire dalla marcia su Roma, considerando sia la politica militare di Mussolini sia la rilevanza del tema militare nell’ideologia e nella propaganda fascista. Ilrestodelcarlino.it - Studiare Balbo, il terzo incontro nel pomeriggio Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Oggi alle 17, nella sala conferenze dell’Istituto di Storia Contemporanea – in vicolo S. Spirito, 11 – avrà luogo ildel ciclo ’Italoe il fascismo. Nuovi documenti e nuove ricerche’, che vedrà l’intervento del professor Paolo Ferrari, dell’Università di Udine, e di Alessandro Massignani, esperto di storia militare italiana. Il tema su cui verterà la conferenza è ’Forze armate e fascismo: la Regia aeronautica di’. L’intervento si propone di delineare, in primo luogo, i rapporti tra le forze armate e il fascismo a partire dalla marcia su Roma, considerando sia la politica militare di Mussolini sia la rilevanza del tema militare nell’ideologia e nella propaganda fascista.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Istituto Balbo – La giovane casalese Caterina Grignolio vince la borsa di studio Zonta 2024; Leggi >>>

Come studiare

(studenti.it)

Scopri tutti i passaggi, punto per punto. Qual è il miglior metodo di studio alle superiori? I suggerimenti di @giulysnotes su come studiare in fretta e in modo efficace in un video di 60 secondi ...

Come studiare storia: consigli e strategie

(studenti.it)

Ogni volta che devi studiare storia ti chiedi da dove iniziare? Studiare storia, e farlo bene, non è semplicissimo: tra date, nomi ed eventi importanti da ricordare può essere facile fare ...

Maria Sion Crucitti: il mio terzo incontro con gli extraterrestri

(romait.it)

Claudio continuò: ”Comprendo la tua sorpresa e il tuo stato d’animo Maria, ma stai tranquilla, questo nostro “incontro”, che in realtà è “un’appuntamento” già programmato dai nostri Fratelli Stellari ...

Classifica Champions League: l’Inter entra nel gruppo di testa

(fcinter1908.it)

L'Inter vince il terzo incontro di Champions League superando per 1 a 0 lo Young Boys grazie alla rete di Thuram e sale a quota 7 punti in classifica in attesa del match contro l'Arsenal, prossimo ...