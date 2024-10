Quotidiano.net - Steve Bannon torna in libertà: l'ex stratega di Trump pronto a rilanciare la campagna elettorale

(Di mercoledì 30 ottobre 2024), ex consigliere di Donalde figura di spicco della destra americana, è stato rilasciato dal carcere federale di Danbury, Connecticut, dopo aver scontato una pena di 120 giorni. La sua scarcerazione, avvenuta il 29 ottobre 2024, arriva in un momento cruciale per lapresidenziale statunitense, a soli pochi giorni dalle elezioni presidenziali. La condanna e il rilascioera stato condannato nel 2022 per oltraggio al Congresso, avendo rifiutato di testimoniare davanti alla Commissione che indagava sull'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021. Nonostante i tentativi di ricorso, la Corte Suprema americana aveva respinto la sua richiesta di ritardare la pena detentiva. Il ritorno sulla scena politica Immediatamente dopo il rilascio,to al suo popolare podcast "War Room", dimostrando di non aver perso la sua verve politica.