Si finge neurologo e si fa assumere dal pronto soccorso dell’Asl di Frosinone: denunciato 50enne (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un uomo di cinquant'anni è stato denunciato dai carabinieri per aver finto di avere una specializzazione in neurologia e ottenere così un contratto con l'Asl di Frosinone. Fanpage.it - Si finge neurologo e si fa assumere dal pronto soccorso dell’Asl di Frosinone: denunciato 50enne Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un uomo di cinquant'anni è statodai carabinieri per aver finto di avere una specializzazione in neurologia e ottenere così un contratto con l'Asl di

Si finge medico per realizzare il suo sogno: entrare in ospedale e curare i pazienti

Una donna è riuscita a realizzare il suo sogno: diventare medico, senza alcuna qualifica e senza aver frequentato la facoltà di medicina.

Si finge innamorato e “soffia” a una pensionata 35mila euro

Pisa, 8 ottobre 2024 – Una truffa sentimentale. Si è finto molto preso dal loro rapporto, così da carpire la fiducia di una donna pensionata di Pisa, e piano piano ha cominciato a chiedere ...

Si fingono poliziotti e truffano un’anziana a Palermo, portati via 30 mila euro

Nuova truffa compiuta da finti carabinieri e agenti di polizia fruttata 30 mila euro. La tecnica è sempre la stessa. Si presentano a casa di un’anziana e comunicano alla donna che il figlio ha avuto ...

Si finge la figlia e truffa un'anziana, identificata

Solo alla terza richiesta la vittima si è insospettita e ha contattato la figlia, scoprendo l'inganno. Grazie alle indagini, i Carabinieri hanno identificato la truffatrice, già nota per simili ...