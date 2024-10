Serie A, Casini: "Lavoriamo al Var a chiamata" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il VAR a chiamata è una possibilità: parola di Lorenzo Casini. Sono tante anche in questo avvio di stagione le polemiche che circondano la Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il VAR a chiamata è una possibilità: parola di Lorenzo. Sono tante anche in questo avvio di stagione le polemiche che circondano la

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Lega Serie A, Casini a Dazn: "Milan-Napoli in chiaro passaggio estremamente importante"; Serie A, Casini: “Inter-Juventus eccezionale. Consente al campionato di promuoversi”; Serie A, Casini: "Si gioca troppo? Nazionali pesano più del Mondiale per club"|Serie A; Casini: «Serie A disputata all'estero? Difficile. La Supercoppa in Arabia non è solo una questione economica; Serie A, Casini: "Bologna-Milan, ecco perché non si è giocato altrove. Inter-Juve alle 18? In futuro anche un derby alle 15"; Lega Serie A, Casini: "Felice per Milan-Napoli in chiaro, speriamo di avere sempre questi tipi di eventi sportivi"; Leggi >>>

Serie A, Casini: "Lavoriamo al VAR a chiamata. Lega più autonomia dopo la riforma"

(tuttomercatoweb.com)

Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, presente negli studi di 'DAZN', ha parlato delle prossime innovazioni per la Serie A: "Noi.

Casini annuncia sul VAR a chiamata: «Dietro a innovazioni di questo tipo ci sarebbero queste complessità»

(juventusnews24.com)

Casini annuncia sul VAR a chiamata: le dichiarazioni del Presidente della Lega Serie A dopo Milan Napoli a DAZN Il Presidente della Lega Serie A Casini ha parlato a DAZN per analizzare la possibile in ...

Calcio: Casini, "partite in chiaro per avvicinare i tifosi"

(msn.com)

"Era una intenzione della Serie A già nel bando quella di trasmettere una partita in chiaro. Questa è la prima. Siamo molto soddisfatti di aver avvicinato ancora di più i tifosi grazie a questa trasmi ...

Serie A, Casini: “Inter-Juventus eccezionale. Consente al campionato di promuoversi”

(fcinter1908.it)

Le parole del presidente della Lega Serie A a proposito del 4-4 del Meazza tra nerazzurri e bianconeri domenica sera ...