Ilgiorno.it - Senzatetto in piazzale Bertacchi, la denuncia dei negozianti: “Dormono sulla nostra porta”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sondrio – Chi pensava che con la chiusura definitiva del bar diteatro di numerose risse (e con un record non certo invidiabile di sospensioni licenza) la zona della stazione ferroviaria avrebbe riacquistato decoro e tranquillità, pensava sbagliato. Stesso discorso per chi ha brindato alla “liberazione” dei giardini Sassi dagli homeless che li avevano eletti a propria residenza, con buona pace dei frequentatori tradizionali. Il problema, per così dire, resta. Si sposta, semmai. Dal parcheggio sotto piazza Garibaldi a quello diMerizzi, da uno scantinato all’altro. E non serve recarsi nelle zone più periferiche.