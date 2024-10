Se mi lasci non vale, Luca Barbareschi e l’ennesimo disastro Rai (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Due puntate e ascolti choc per la versione Rai di Temptation Island, che dovrà faticosamente provare a resistere altre tre settimane. In qualità di conduttore Luca Barbareschi in tv non ne azzecca una dai tempi di Il Grande Bluff, 3 edizioni su Canale5 tra il 1996 e il 2000, avendo poi deciso di intraprendere la strada della politica, litigare con tutto e tutti, e tornare magicamente in Rai nel 2021. Prima su Rai3 con In Barba a Tutto, discutibile seconda serata ai più passata inosservata, e in questo 2024 con Ballando con le Stelle, in qualità di concorrente a cui fior fior di autori hanno provato a ribaltargli l'immagine con un racconto più intimo che stona con decenni di dichiarazioni diremmo Movieplayer.it - Se mi lasci non vale, Luca Barbareschi e l’ennesimo disastro Rai Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Due puntate e ascolti choc per la versione Rai di Temptation Island, che dovrà faticosamente provare a resistere altre tre settimane. In qualità di conduttorein tv non ne azzecca una dai tempi di Il Grande Bluff, 3 edizioni su Canale5 tra il 1996 e il 2000, avendo poi deciso di intraprendere la strada della politica, litigare con tutto e tutti, e tornare magicamente in Rai nel 2021. Prima su Rai3 con In Barba a Tutto, discutibile seconda serata ai più passata inosservata, e in questo 2024 con Ballando con le Stelle, in qualità di concorrente a cui fior fior di autori hanno provato a ribaltargli l'immagine con un racconto più intimo che stona con decenni di dichiarazioni diremmo

Se mi lasci non vale: il reality che fatica a decollare

Il programma di Luca Barbareschi continua a suscitare polemiche e delusioni tra il pubblico.

Se mi lasci non vale, Luca Barbareschi e l'ennesimo disastro Rai

Due puntate e ascolti choc per Se mi lasci non vale, la versione Rai di Temptation Island che dovrà faticosamente provare a resistere altre tre settimane.

Siffredi e la noia: quando "Se mi lasci non vale" non basta più

Andamento del programmaAndamento del programma “Se mi lasci non vale” La trasmissione “Se mi lasci non vale” ha debuttato con una partenza difficile, ...

Se mi lasci non vale: le anticipazioni della seconda puntata

Se mi lasci non vale: le anticipazioni della seconda puntata. Le coppie e i concorrenti, i coach del docureality con Luca Barbareschi ...