Scudo verde a Firenze, cos’è e chi rischia la multa (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Firenze, 30 ottobre 2024 – Scudo verde a Firenze, cos’è? In pratica si tratta di 77 porte telematiche installate nei diversi ingressi alla città che, a partire dall’inizio del 2025, controlleranno l’accesso di tutti i mezzi fotografando le targhe, così da valutarne la categoria e di conseguenza le potenziali emissioni inquinanti. La finalità di questo “sistemone” è proprio quella di monitorare e abbassare l’inquinamento. Per questo, a seconda della categoria dei veicoli che si troveranno a passare da questa Ztl ambientale, scatteranno eventuali sanzioni. Lanazione.it - Scudo verde a Firenze, cos’è e chi rischia la multa Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024), 30 ottobre 2024 –? In pratica si tratta di 77 porte telematiche installate nei diversi ingressi alla città che, a partire dall’inizio del 2025, controlleranno l’accesso di tutti i mezzi fotografando le targhe, così da valutarne la categoria e di conseguenza le potenziali emissioni inquinanti. La finalità di questo “sistemone” è proprio quella di monitorare e abbassare l’inquinamento. Per questo, a seconda della categoria dei veicoli che si troveranno a passare da questa Ztl ambientale, scatteranno eventuali sanzioni.

La Ztl ambientale che abbraccia Firenze è composta da 77 porte telematiche che controlleranno gli accessi in città. Ecco i veicoli che potrebbero essere sanzionati ...

Palazzo Vecchio attende ancora l’ok del ministero per accendere le 78 telecamere allestite in città. Poi, dopo una fase di pre-esercizio, scatteranno le contravvenzioni. Ma solo per un numero limitato ...

Con lo scudo verde, "come previsto nella delibera istitutiva, verranno applicati i divieti di accesso e circolazione già vigenti", quelli "già in atto nel nostro comune da svariati anni", ha ricordato ...

Question time bipartisan sulle 78 porte telematiche che sono ancora ferme. Del Re: "I cittadini quando saranno informati su tempi e modi del sistema?".