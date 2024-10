Scherma, successo per Marina Savona tra i Master a Zevio (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nella prima prova nazionale Master di Scherma, che si è svolta a Zevio, in Veneto, e che ha visto la presenza di quasi 600 atleti nei due giorni di gare, primo posto di Marina Savona della'Asd Discobolo Sciacca nella prova di sciabola femminile. L'atleta saccense nell'assalto finale ha Agrigentonotizie.it - Scherma, successo per Marina Savona tra i Master a Zevio Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nella prima prova nazionaledi, che si è svolta a, in Veneto, e che ha visto la presenza di quasi 600 atleti nei due giorni di gare, primo posto didella'Asd Discobolo Sciacca nella prova di sciabola femminile. L'atleta saccense nell'assalto finale ha

Cesare Pompilio brilla a Savona nella prima prova regionale Under 20

Lo scorso fine settimana il Palazzetto della Scherma “Giorgio Faldini” di Savona ha ospitato la prima prova regionale delle categorie Cadetti (Under 17) e Giovani (Under 20) di spada che ha assegnato ...

Portofino, successo per “Scherma in Piazzetta” con le stelle Macchi e Bianchi

con il Club Scherma Rapallo, in prima linea lo Yacht Marina di Portofino, il Comune di Portofino rappresentato dall’assessore allo Sport Giulio Pastro, che ha salutato e ringraziato i presenti ...

Successo per Scherma in Piazza a Chiavari

"Scherma in piazza", sabato 21 settembre, è stata una vetrina per la promozione di questa disciplina e, in particolare, degli Europei in programma a Genova dal 14 al 19 giugno 2025. Grande successo ...

Scherma, successo di partecipazione nella nona edizione del Città di Lucca

Giunto alla nona edizione il Città di Lucca è stato un successo di pubblico e di numero ... organizzata dall'ASD Club Scherma Lucca TBB presieduta da Roberto Tarfano, una società schermistica ...