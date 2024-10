Roma-Torino Juric | Fiorentina? Meglio perdere così che 1-0 Ci sono stati litigi violenti

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)ore incandescenti in casa, che si appresta ad affrontare la sfida casalinga di domani contro ildopo la sconfitta per 5-1 contro lae una situazione di classifica che vede i giallorossi a +2 dalla zona retrocessione: “giorni dipesanti, ma secondo me èche sia successopresto, che è uscito fuori tutto quanto c’era di accumulato. È successo un crollo totale che può diventare una svolta in positivo.che 1-0 nascondendo problemi che cida anni. Se raccogliamo bene tutto può essere una svolta, come fu per il Milan quando prese cinque gol dall’Atalanta”, è il pensiero di Ivanin conferenza stampa. “Ci siamo detti la verità, all’inizio in modo violento poi in modo più ragionevole. Il mio carattere preferisce questo scontro per andare avanti con la testa alta, invece di chiacchierare alle spalle.