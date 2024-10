Puglianello, il 2 novembre l’inaugurazione del Cimitero Comunale (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl prossimo 2 novembre, alle ore 11, si terrà l’inaugurazione del progetto di riqualificazione del Cimitero Comunale. L’iniziativa, fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale, rappresenta un passo importante per assicurare ai cittadini un luogo di memoria e rispetto degno dei propri cari defunti. “La riqualificazione del Cimitero Comunale non è solo un progetto infrastrutturale, ma un gesto di profonda sensibilità verso la memoria delle persone che non sono più tra noi. Abbiamo lavorato con impegno per restituire ai cittadini un luogo di pace e raccoglimento, con particolare attenzione al decoro e al rispetto per i defunti. Anteprima24.it - Puglianello, il 2 novembre l’inaugurazione del Cimitero Comunale Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl prossimo 2, alle ore 11, si terràdel progetto di riqualificazione del. L’iniziativa, fortemente voluta dall’Amministrazione, rappresenta un passo importante per assicurare ai cittadini un luogo di memoria e rispetto degno dei propri cari defunti. “La riqualificazione delnon è solo un progetto infrastrutturale, ma un gesto di profonda sensibilità verso la memoria delle persone che non sono più tra noi. Abbiamo lavorato con impegno per restituire ai cittadini un luogo di pace e raccoglimento, con particolare attenzione al decoro e al rispetto per i defunti.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Comune di Puglianello, Il 2 novembre l'inaugurazione del Cimitero Comunale. Rubano e Amantea: "Momento di raccoglimento e memoria"; Leggi >>>

A Puglianello, Piantedosi celebra i promotori dell’Autonomia comunale

(quotidianodelsud.it)

A Puglianello, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi celebra i promotori dell'Autonomia comunale con oltre 40 sindaci del Sannio.

Le inaugurazioni e gli eventi di oggi

(exibart.com)

Si è verificato un errore durante la registrazione. Ricarica la pagina e riprova. Grazie per la tua iscrizione. This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience ...

L’Associazione Combattenti Guerra di Liberazione di Arpaise e Benevento incontra a Puglianello il Ministro Piantedosi e l’Onorevole Rubano

(tvsette.net)

Giovanni Perlingieri di Puglianello. Desideriamo esprimere tutto il nostro plauso al giovane Sindaco di Puglianello ed Onorevole Francesco Maria Rubano, per l’impegno e la vicinanza al ...

Domenica 20 ottobre il ministro Piantedosi ospite a Puglianello

(ntr24.tv)

Domenica 20 ottobre 2024, il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, presenzierà alla cerimonia organizzata dal Sindaco del Comune di Puglianello, Francesco Maria Rubano, in onore dei 4 illustri Pro ...