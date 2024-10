Progetto Mediterranean Life, Malara: "Serve ripartire con una proposta concordata e condivisa" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nell’ottica dell’ascolto e del coinvolgimento dell’imprenditoria locale nei programmi di sviluppo della città, si è svolto nel salone dei lampadari Italo Falcomatà un incontro voluto dall’amministrazione comunale, con la società Mediterranean Life Srl (già Porto Bolaro srl), che aveva proposto Reggiotoday.it - Progetto Mediterranean Life, Malara: "Serve ripartire con una proposta concordata e condivisa" Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nell’ottica dell’ascolto e del coinvolgimento dell’imprenditoria locale nei programmi di sviluppo della città, si è svolto nel salone dei lampadari Italo Falcomatà un incontro voluto dall’amministrazione comunale, con la societàSrl (già Porto Bolaro srl), che aveva proposto

Mediterranean Life, l'Assessore Malara spiega i motivi del "no" al progetto. Confermata apertura

Riunione a Palazzo San Giorgio sul Progetto "Mediterranean Life"

Reggio, "rispunta" il Mediterranean Life. Falduto: "Basta bugie". Malara e Versace: "Documentazione carente"

Reggio, riunione a palazzo San Giorgio sul Progetto "Mediterranean Life"

il progetto "Mediterranean Life" in località San Leo di Pellaro, definito dagli stessi promotori quale "progetto di rilevanza strategica per sviluppo turistico della città di Reggio Calabria