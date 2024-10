Iodonna.it - Per esempio divertirsi assieme e ringraziarsi. Ma non solo

Leggi tutta la notizia su Iodonna.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Esistono delle regole per fare durare una relazione? Ci sono dei comportamenti da avere che, se non garantiscono, quanto meno portano avanti una storia d’amore sana? Sì, in effetti la risposta è affermativa. Nello specifico, esistono 5 regole che aiutano entrambi i partner a costruire un rapporto il più sano possibile. E a dirlo non sonogli esperti, ma anche la scienza, esperimenti “alla mano”.