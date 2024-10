Nuove regole per le nomine nelle partecipate: "Controlli continui su requisiti e correttezza" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Controlli periodici e requisiti di onorabilità e affidabilità da rispettare rigorosamente. È quanto stabilisce la delibera approvata oggi dalla giunta comunale, su proposta dell'assessore ai Controlli, alla Legalità, alla Trasparenza e all'Antimafia sociale Nicola Grasso, da sottoporre al Baritoday.it - Nuove regole per le nomine nelle partecipate: "Controlli continui su requisiti e correttezza" Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)periodici edi onorabilità e affidabilità da rispettare rigorosamente. È quanto stabilisce la delibera approvata oggi dalla giunta comunale, su proposta dell'assessore ai, alla Legalità, alla Trasparenza e all'Antimafia sociale Nicola Grasso, da sottoporre al

Controlli imprese: nuovi obblighi per chi riceve contributi pubblici

(msn.com)

La Manovra cambia anche i controlli per le imprese, c'è l'ispettore per chi ha incassato sostanziose somme di denaro dalle casse pubbliche.

Nomine nelle partecipate,

(cremonaoggi.it)

Il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità i criteri relativi alle nomine dei Cda delle società partecipate del Comune, che andranno tutti a rinnovo con la nuova giunta Virgilio. Si ...

Nuove regole concorso Docenti PNRR: Ok del CSPI alla Bozza del Decreto

(ticonsiglio.com)

Il CSPI ha espresso parere favorevole sullo schema di Decreto del Ministero dell'istruzione che introduce nuove regole per i prossimi concorsi PNRR per docenti. Ecco tutte le novità e cosa cambia.

UniMe. Todaro alla rettrice: "Preoccupato per le nomine nelle partecipate"

(msn.com)

Il sindacalista esprime la sua preoccupazione “in merito alla gestione delle nomine dei nuovi amministratori delle due partecipate della nostra Università” E “oltretutto mi lascia ...