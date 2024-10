Napoli, triplo colpo per rinforzare la rosa: un giocatore fa impazzire il club (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il Napoli sta studiando un triplo colpo di calciomercato, la società è impazzita per uno di questi giocatori: tutti i dettagli sulle trattative E’ un Napoli che fa sognare quello visto in questi primi due mesi di campionato. Gli azzurri sono in testa alla classifica di Serie A dopo 10 giornate, avendo perso solamente all’esordio contro il Verona. Da quel momento hanno accumulato 8 vittorie e 1 pareggio in casa della Juventus. Un ruolino impressionante, con una fase difensiva pazzesca, che ha permesso agli azzurri di essere anche la miglior difesa del campionato per gol subiti. Antonio Conte è entrato nelle teste dei giocatori, li ha plasmati e ora questa squadra è a sua immagine e somiglianza. Spazionapoli.it - Napoli, triplo colpo per rinforzare la rosa: un giocatore fa impazzire il club Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ilsta studiando undi calciomercato, la società è impazzita per uno di questi giocatori: tutti i dettagli sulle trattative E’ unche fa sognare quello visto in questi primi due mesi di campionato. Gli azzurri sono in testa alla classifica di Serie A dopo 10 giornate, avendo perso solamente all’esordio contro il Verona. Da quel momento hanno accumulato 8 vittorie e 1 pareggio in casa della Juventus. Un ruolino impressionante, con una fase difensiva pazzesca, che ha permesso agli azzurri di essere anche la miglior difesa del campionato per gol subiti. Antonio Conte è entrato nelle teste dei giocatori, li ha plasmati e ora questa squadra è a sua immagine e somiglianza.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Napoli, triplo colpo per rinforzare la rosa: un giocatore fa impazzire il club; Como, Nico Paz e non solo: Fabregas studia il triplo colpo internazionale; Hanno detto sì al Napoli: pronto il triplo colpo; Calciomercato Napoli: colpo dalla Spagna, lo prendono a gennaio; Non solo Lukaku: il Milan lavora a un potenziale triplo colpo dal Chelsea; Le notizie di calciomercato del 19 gennaio 2024: il Napoli ufficializza Ngonge, Kean all'Atletico Madrid. Taremi-Inter: accordo totale; Leggi >>>

Napoli, doppio colpo dal Lecce: è una richiesta di Conte

(ultimecalcionapoli.it)

La squadra è già competitiva di suo, ma in quel di gennaio Antonio Conte punta a compiere comunque qualche accorgimento.

Napoli, rescissione immediata: colpo dall’Arsenal

(napolicalciolive.com)

Il Napoli continua a pensare in grande per chiudere subito un colpo dall’Arsenal: spunta il retroscena da urlo, subito la rescissione Saranno mesi ricchi di colpi di scena anche in casa azzurra per ...

Napoli stregato: colpo dall’Empoli a gennaio, beffata la Juve

(ultimecalcionapoli.it)

Il Napoli sta iniziando a valutare alcuni colpi di calciomercato per gennaio: Conte vuole rinforzare la rosa e ora ha scelto un ... nulli e per questo a gennaio potrebbe esserci qualche altro colpo.

Napoli, un colpo a gennaio per puntare allo scudetto

(calciostyle.it)

Il Napoli, attualmente primo in classifica in Serie A, non intende mollare. Anzi, si pensa già a un colpo da regalare a Conte per gennaio ... Il tecnico dei gunners sta valutando diversi nomi per ...