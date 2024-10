Muore a 14 anni per un dolce, indagati i titolari del locale: «I camerieri sapevano dell’allergia alle arachidi» (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sono indagati per omicidio colposo in concorso i due titolari di nazionalità egiziana del locale di Roma nel quale una bambina di 14 anni è morta per uno shock anafilattico. La bambina, allergica alle arachidi ed è probabilmente questa la causa della morte, si è sentita male dopo aver mangiato un dolce: le porzioni sono state sequestrate per analizzarle e capire se al loro interno vi sono tracce di frutta secca. La famiglia della ragazzina aveva avvertito i camerieri dell’allergia della figlia. Il locale in cui i londinesi si sono fermati a mangiare si chiama “I love pizza kebab” e si trova a Circonvallazione Gianicolense. La ragazzina ha mangiato un dolce: un dessert al miele, probabilmente con tracce di arachidi. Madre e padre avevano comunicato l’allergia «in un misto di italiano e inglese». Leggi tutta la notizia su Open.online (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sonoper omicidio colposo in concorso i duedi nazionalità egiziana deldi Roma nel quale una bambina di 14è morta per uno shock anafilattico. La bambina,rgicaed è probabilmente questa la causa della morte, si è sentita male dopo aver mangiato un: le porzioni sono state sequestrate per analizzarle e capire se al loro interno vi sono tracce di frutta secca. La famiglia della ragazzina aveva avvertito idella figlia. Ilin cui i londinesi si sono fermati a mangiare si chiama “I love pizza kebab” e si trova a Circonvallazione Gianicolense. La ragazzina ha mangiato un: un dessert al miele, probabilmente con tracce di. Madre e padre avevano comunicato l’rgia «in un misto di italiano e inglese».

