Mister Movie | Joaquin Phoenix ha quasi interpretato il Joker in Il cavaliere oscuro

Joaquin Phoenix racconta l'incontro con Christopher Nolan e il rifiuto del ruolo del Joker in Il cavaliere oscuro, una scelta che lo ha poi portato alla sua iconica interpretazione del clown nel film di Todd Phillips. Joaquin Phoenix: Dal Rifiuto in Il cavaliere oscuro al Successo con Joker. Pochi sanno che Joaquin Phoenix, ora noto per la sua iconica interpretazione del Joker, fu originariamente considerato da Christopher Nolan per il ruolo del Principe Clown del Crimine in Il cavaliere oscuro. Parlando recentemente al podcast Tetragrammaton di Rick Rubin, Phoenix ha raccontato di aver avuto una discussione con Nolan nel 2008, ma di non sentirsi pronto per affrontare un ruolo così impegnativo all'epoca.