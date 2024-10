Milan-Napoli, Di Lorenzo non dimentica: a fine partita il gesto da capitano (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Milan Napoli, arriva il gesto di capitan Di Lorenzo nel post partita contro i rossoneri: ecco il riferimento. Giovanni Di Lorenzo ha mostrato tutto il suo orgoglio per la vittoria contro il Milan allo stadio San Siro. Le marcature di Romelu Lukaku e Khvicha Kvaratskhelia hanno deciso il match ed il capitano azzurro durante la conferenza stampa post partita contro i rossoneri, ha messo in evidenza l’importanza dei tre punti su un campo difficile. Inoltre, con un gesto in particolare ha celebrato una vittoria dal sapore davvero speciale. Milan Napoli, Di Lorenzo dedica la vittoria a Maradona: le parole Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha deciso di dedicare una vittoria davvero sofferta ed ottenuta con grande compattezza ad un’icona di questo sport e del Napoli: Diego Armando Maradona. Spazionapoli.it - Milan-Napoli, Di Lorenzo non dimentica: a fine partita il gesto da capitano Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024), arriva ildi capitan Dinel postcontro i rossoneri: ecco il riferimento. Giovanni Diha mostrato tutto il suo orgoglio per la vittoria contro ilallo stadio San Siro. Le marcature di Romelu Lukaku e Khvicha Kvaratskhelia hanno deciso il match ed ilazzurro durante la conferenza stampa postcontro i rossoneri, ha messo in evidenza l’importanza dei tre punti su un campo difficile. Inoltre, con unin particolare ha celebrato una vittoria dal sapore davvero speciale., Didedica la vittoria a Maradona: le parole Ildel, Giovanni Di, ha deciso di dedicare una vittoria davvero sofferta ed ottenuta con grande compattezza ad un’icona di questo sport e del: Diego Armando Maradona.

«Io e la squadra ci teniamo a dedicare la vittoria a Maradona e a dare un abbraccio alla famiglia, visto che domani sarà il suo ...

IL TABELLINO Milan-Napoli 0-1 MARCATORI: 5` Lukaku (N). MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Pavlovic, Terracciano; Musah, ...

Nell'anticipo della decima giornata di Serie A il Napoli batte 2-0 il Milan a San Siro . Turno infrasettimanale amaro per gli uomini di Fonseca, dolcissimo invece per Conte e i suoi che espugnano il M ...

Meret 6,5: al 20' il primo intervento, si distende bene sulla conclusione di Chukwueze. Poi fa un'uscita decisiva su Musah, qualche altro intervento sicuro e ha un bel riflesso su Leao verso la fine.