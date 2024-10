Midiri “Slow Travel nuovo paradigma turismo sostenibile in Sicilia” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) PALERMO (ITALPRESS) – “La nostra terra si sta mettendo in luce per un concetto di turismo nuovo che è quello dello Slow Travel, un turismo consapevole, culturale e sostenibile. Sono delle linee che il nostro ateneo già percorre da tempo. E noi abbiamo la responsabilità non soltanto di essere il luogo della cultura, ma anche di intervenire al cambiamento del territorio fornendo le professionalità adatte per realizzare questo cambiamento”. Unlimitednews.it - Midiri “Slow Travel nuovo paradigma turismo sostenibile in Sicilia” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) PALERMO (ITALPRESS) – “La nostra terra si sta mettendo in luce per un concetto diche è quello dello, unconsapevole, culturale e. Sono delle linee che il nostro ateneo già percorre da tempo. E noi abbiamo la responsabilità non soltanto di essere il luogo della cultura, ma anche di intervenire al cambiamento del territorio fornendo le professionalità adatte per realizzare questo cambiamento”.

Midiri "Slow Travel nuovo paradigma turismo sostenibile in Sicilia"

PALERMO (ITALPRESS) – "La nostra terra si sta mettendo in luce per un concetto di turismo nuovo che è quello dello slow travel, un turismo consapevole ... Lo ha detto Massimo Midiri, il rettore ...

