Matilde Lorenzi e l'appello dei genitori della sciatrice prima del funerale: "Busseremo alla porta di Meloni" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La sciatrice 19enne Beatrice Lorenzi è morta in un incidente in pista in Val Senales. I genitori hanno deciso di dedicare la vita ad aumentare la sicurezza degli sciatori Notizie.virgilio.it - Matilde Lorenzi e l'appello dei genitori della sciatrice prima del funerale: "Busseremo alla porta di Meloni" Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La19enne Beatriceè morta in un incidente in pista in Val Senales. Ihanno deciso di dedicare la vita ad aumentare la sicurezza degli sciatori

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Matilde Lorenzi e l'appello dei genitori della sciatrice prima del funerale: "Busseremo alla porta di Meloni"; Il papà di Matilde: “Ora allo sport chiedo di dare un senso a tutto questo dolore”; Chi l'ha Visto?, stasera in tv l'ultima puntata: l'appello dei genitori di Alex Marangon. Le anticipazioni; Cosenza, l’appello dei genitori del bimbo di 3 anni travolto da un cancello: “pregate per lui”; Katiusha Campanella scomparsa da Casale sul Sile a Treviso, non si trova da giorni: l'appello dei genitori; Il papà di Matilde: “Ora allo sport chiedo di dare un senso a tutto questo dolore”; Leggi >>>

Matilde Lorenzi, il dolore della famiglia: «Questo sport deve cambiare». La promessa della sorella Lucrezia: «Ora vincerò per lei»

(msn.com)

Matilde Lorenzi si è spenta nelle prime ore della mattina del 29 ottobre, era stata portata urgentemente in ospedale dopo un incidente sulla pista da sci sulla Val Senales, in Alto Adige, ...

Il dolore dei genitori di Matilde Lorenzi: “Stava realizzando il suo sogno”

(repubblica.it)

BOLZANO - Al personale medico che in tutti modi ha provato a salvare la vita loro figlia, i genitori di Matilde Lorenzi nella notte dicevano: “Stava realizzando il suo sogno”. Il mattino dopo, all’osp ...

"Niente fiori, ma fondi per piste più sicure". L'appello del padre di Matilde Lorenzi

(msn.com)

Migliorare la sicurezza sulle piste da sci raccogliendo i fondi necessari: è l'iniziativa del padre di Matilde Lorenzi che ha avuto l'ok da parte della Federazione italiana sport invernali. "Tutelare ...

Il papà di Matilde: “Ora allo sport chiedo di dare un senso a tutto questo dolore”

(msn.com)

L’appello della famiglia dopo la tragedia della figlia in pista: «Ci ha lasciato un compito: si faccia di più per la sicurezza» ...