Lucca Comics & Games, si parte sulle ali della fantasia. La nostra diretta (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Lucca, 30 ottobre 2024 – Ci siamo, comincia la grande festa di Lucca Comics & Games e si parte con un omaggio ai 50 anni di Dungeons & Dragons. Alle 10 il sotterraneo del baluardo San Paolino sarà intitolato a Gary Gygax a Dave Arneson, creatori del primo gioco di ruolo. Poi alle 11, al Teatro del Giglio, l’inaugurazione con il maestro giapponese dell’illustrazione, Yoshitaka Amano, che svelerà il suo terzo poster pucciniano, stavolta dedicato a Turandot. Da qui comincia ufficialmente il festival, un’immersione totale nella creatività e nella fantasia di fumetti, giochi, animazione, libri per ragazzi, cosplay, serie tv, musica. Anche quest’anno la manifestazione vede le testate di Editoriale Nazionale (Quotidiano Nazionale, La Nazione, Il Giorno, il Resto del Carlino e Luce!) come media partner impegnate a raccontare l’evento con pagine speciali e sezioni online dedicate. Lanazione.it - Lucca Comics & Games, si parte sulle ali della fantasia. La nostra diretta Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024), 30 ottobre 2024 – Ci siamo, comincia la grande festa die sicon un omaggio ai 50 anni di Dungeons; Dragons. Alle 10 il sotterraneo del baluardo San Paolino sarà intitolato a Gary Gygax a Dave Arneson, creatori del primo gioco di ruolo. Poi alle 11, al Teatro del Giglio, l’inaugurazione con il maestro giapponese dell’illustrazione, Yoshitaka Amano, che svelerà il suo terzo poster pucciniano, stavolta dedicato a Turandot. Da qui comincia ufficialmente il festival, un’immersione totale nella creatività e nelladi fumetti, giochi, animazione, libri per ragazzi, cosplay, serie tv, musica. Anche quest’anno la manifestazione vede le testate di Editoriale Nazionale (Quotidiano Nazionale, La Nazione, Il Giorno, il Resto del Carlino e Luce!) come media partner impegnate a raccontare l’evento con pagine speciali e sezioni online dedicate.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Giubileo 2025: la mascotte ufficiale “Luce” a “Lucca Comics & Games”; Lucca Comics. Valentina, il ritorno dell’eroina di Guido Crepax: “Io non sono di nessuno”; Lucca Comics & Games, conto alla rovescia per il nuovo “Goldrake”; Lucca Comics 2024, alle Scuderie Ducali Foodmetti con Bruno Barbieri e un albo di Diabolik; Dungeons & Dragons festeggia 50 anni con una mostra a Lucca Comics; Moda e fumetto si incontrano per il Lucca Comics 2024; Leggi >>>

Lucca Comics & Games, si parte sulle ali della fantasia. La nostra diretta

(lanazione.it)

Prende il via il festival che racconta fumetto, giochi, animazione, libri per ragazzi, cosplay, serie tv, musica ...

Cosa è successo con i click days di Lucca Comics & Games 2024?

(wired.it)

Il risultato è che molti utenti si sono lanciati nel sistema accaparrandosi quel che potevano, e oggi su Telegram, Facebook e altri marketplace e social network abbondano le proposte di scambio (per i ...

Lucca Comics & Games, ultimi ritocchi negli stand. Aspettando Turandot

(lanazione.it)

Mercoledì 30 ottobfrte alle 11 l’inaugurazione del festival con il terzo manifesto pucciniano realizzato dal maestro giapponese Yoshitaka Amano ...

Lucca comics, quasi 240.000 biglietti venduti alla vigilia

(ansa.it)

Sono al momento quasi 240.000 i biglietti venduti per l'edizione 2024 di Lucca comics & games, il festival al via da domani e che animerà fino al 3 novembre la città toscana dove per la durata della m ...