Lo sputtanamento è nemico non alleato dello stato di diritto

Al direttore - Avvistato Giuseppe Conte tutto pesto. Roberto Alatri Al direttore - L'editoriale di ieri sul rischio di "sputtanamento digitale di stato" merita di aprire un dibattito sul modello di tutela dei dati personali in Italia e in Europa, vista l'evidente inadeguatezza delle istituzioni pubbliche a proteggerli non solo dalle violazioni esterne, ma anche dagli abusi originati all'interno della macchina statale. Con l'ennesimo caso di rivelazioni di accessi fraudolenti – esterni e interni al perimetro della Pubblica amministrazione – è ormai conclamato il fallimento delle istituzioni nel garantire i diritti dei cittadini a non vedere violati i propri dati personali.

