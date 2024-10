Libano, Qassem nuovo capo di Hezbollah. Era vice di Nasrallah (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L'articolo Libano, Qassem nuovo capo di Hezbollah. Era vice di Nasrallah proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Ilfogliettone.it - Libano, Qassem nuovo capo di Hezbollah. Era vice di Nasrallah Leggi tutta la notizia su Ilfogliettone.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L'articolodi. Eradiproviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Hezbollah ha un nuovo capo. Che vuole riformarlo da zero; Chi è Naim Qassem, nuovo leader di Hezbollah; Guerra in Medio Oriente, le news del 29 ottobre. Libano, 10 morti per raid israeliano. Missile su Unifil: “Probabilmente lanciato da Hezbollah, 8 feriti”. Sono 109 i morti nel condominio nel nord di Gaza bombardato dall’Idf; Libano, il nuovo leader di Hezbollah è Naim Qassem - ItaliaOggi.it; Libano, Naim Qassem nuovo capo di Hezbollah, era vice di Nasrallah; Chi è Naim Qassem, il nuovo capo di Hezbollah: una carriera tra religione e politica; Leggi >>>

Libano, Naim Qassem nuovo capo di Hezbollah, era vice di Nasrallah

(askanews.it)

Roma, 29 ott. (askanews) – Il gruppo Hezbollah ha annunciato di aver eletto il suo numero due, Naim Qassem, che si vede in queste immagini d’archivio, come successore del leader Hassan Nasrallah, ucci ...

Naim Qassem è il nuovo leader di Hezbollah: chi è lo sceicco legatissimo all’Iran

(msn.com)

È lo sceicco Naim Qassem il nuovo segretario generale di Hezbollah, il gruppo sciita libanese. Lo ha deciso il Consiglio della Shura. Qassem sostituisce il predecessore nel ruolo Hassan Nasrallah che ...

Hezbollah ha un nuovo capo. Che vuole riformarlo da zero

(wired.it)

È Sheikh Naim Qassem, vice di Nasrallah: il nuovo leader del movimento sciita potrebbe rompere con la tradizione, slegando il destino del Libano da quello dei palestinesi di Gaza e dall'Iran ...

Naim Qassem nuovo leader di Hezbollah dopo Nasrallah, Israele lo minaccia: "Non durerà, morto che cammina"

(notizie.virgilio.it)

Video Libano Qassem Video Libano Qassem

Il ministro della Difesa di Israele Yoav Gallant ha detto che il nuovo leader di Hezbollah Naim Oassem, successore di Nasrallah, è un "morto che cammina".