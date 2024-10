Leo, sul gettito del concordato avremo notizie positive (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sul gettito del concordato "dovremmo sicuramente avere notizie positive": lo ha detto in audizione alla commissione Bilancio in Senato il viceministro dell'Economia Maurizio Leo. "Ci sarà necessariamente un aumento di gettito, sul concordato non abbiamo stimato entrate, quello che viene è tutto ben accetto", ha spiegato. Quotidiano.net - Leo, sul gettito del concordato avremo notizie positive Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Suldel"dovremmo sicuramente avere": lo ha detto in audizione alla commissione Bilancio in Senato il viceministro dell'Economia Maurizio Leo. "Ci sarà necessariamente un aumento di, sulnon abbiamo stimato entrate, quello che viene è tutto ben accetto", ha spiegato.

