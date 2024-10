L’avvocato Vaccaro, difensore di Aldo Spinelli, patteggia un anno e quattro mesi per peculato (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’ex presidente dell’Ordine genovese indagato per un ammanco, poi ripianato, in un organismo forense nazionale, l’Ocf, in cui era tesoriere Repubblica.it - L’avvocato Vaccaro, difensore di Aldo Spinelli, patteggia un anno e quattro mesi per peculato Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’ex presidente dell’Ordine genovese indagato per un ammanco, poi ripianato, in un organismo forense nazionale, l’Ocf, in cui era tesoriere

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: L’avvocato Vaccaro, difensore di Aldo Spinelli, patteggia un anno e quattro mesi per peculato; L’uomo che non c’era; Anasf al Salone Sri 2024; Maxi inchiesta, svolta di Spinelli: l’ex vicepresidente del Csm Ermini al vertice della sua holding. Il Pd Li…; Roberto Spinelli aveva detto "Finanziamenti leciti". Parla il suo avvocato; Il legale dell'imprenditore dietro la scelta di Ermini: «Non è uno influenzabile»; Leggi >>>

L’avvocato Vaccaro, difensore di Aldo Spinelli, patteggia un anno e quattro mesi per peculato

(genova.repubblica.it)

L’ex presidente dell’Ordine genovese indagato per un ammanco, poi ripianato, in un organismo forense nazionale, l’Ocf, in cui era tesoriere ...

L’ex presidente dell’Ordine degli avvocati di Genova patteggia un anno e 4 mesi per peculato

(ilsecoloxix.it)

Genova - L'ex presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati di Genova Alessandro Vaccaro ha patteggiato una pena a un anno e quattro mesi per peculato. Il legale avrebbe spostato nel 2018 e nel ...

L’ex presidente dell’Ordine degli avvocati di Genova patteggia un anno e quattro mesi per peculato

(msn.com)

Alessandro Vaccaro avrebbe preso dal conto del OCF di cui era tesoriere quasi 215mila euro per poi restituirli nel corso del tempo ...

L'avvocato difensore dell'agente Polfer: "Molto scosso, non ha avuto alternative"

(informazione.it)

"Sono personalmente a disposizione per la tutela morale, legale e ogni forma di assistenza per l’agente della Polizia (Secolo d'Italia) Moussa era arrivato in Italia attraverso un viaggio lungo ...