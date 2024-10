Lavori sulla strada provinciale franata, prorogato di tre settimane il divieto di transito a tutti i veicoli (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Proseguono i Lavori di messa in sicurezza della strada provinciale 53 “Mercato Linaro” in località Ciola al km 8+100 nel comune di Mercato Saraceno iniziati lunedì 14 ottobre. È in corso la realizzazione dei micropali in cemento armato di sostegno del corpo stradale franato. A causa del maltempo Cesenatoday.it - Lavori sulla strada provinciale franata, prorogato di tre settimane il divieto di transito a tutti i veicoli Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Proseguono idi messa in sicurezza della53 “Mercato Linaro” in località Ciola al km 8+100 nel comune di Mercato Saraceno iniziati lunedì 14 ottobre. È in corso la realizzazione dei micropali in cemento armato di sostegno del corpole franato. A causa del maltempo

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Strada franata, rimandati i lavori: "Certi materiali ora sono introvabili"; Serra Riccò, frana sulla provinciale 3: strada chiusa; Strada Provinciale 56 in località Giucano a Fosdinovo: aggiudicati i lavori sul versante in frana; Alluvione, nuova frana sulla Provinciale 20 a Modigliana: "Ritardi dei lavori responsabilità di Provincia e Comune"; Strada franata in Valle di Seren, la Provincia avvia l’intervento in somma urgenza. Già riaperto il transito, serviranno almeno venti giorni per completare i lavori; Serra Riccò, riaperta la strada provinciale dopo la frana di sabato sera; Leggi >>>

Strada franata, rimandati i lavori: "Certi materiali ora sono introvabili"

(msn.com)

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Provincia, impegni per la viabilità: "Circonvallazione di Calabrina, via ai lavori all’inizio del 2026"

(msn.com)

La consigliera Sara Bartolini è titolare della delega: "Il progetto metterà in sicurezza gli abitati". Capitolo frane: la struttura commissariale ha finanziato finora 23 interventi su tutto il territo ...

La storia infinita della strada poi "tangenziale" (fatta male) che ora verrà ricostruita: quando partiranno i lavori

(monzatoday.it)

La provincia di Monza e della Brianza e il comune di Ornago hanno individuato un percorso congiunto per risolvere le criticità relative alla SP 176 "Gessate-Bellusco". Lavori al via nel 2026 e investi ...

Lavori sul ponte, chiude dal 14 la strada provinciale entoggese

(msn.com)

La strada sarà chiusa al Km 4+200 in corrispondenza del ponte sul torrente "Entogge" a causa di lavori di adeguamento del ponte stesso. Lo comunica la Provincia di Macerata. Gli interventi ...