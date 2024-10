La sfilata delle divise e la banda: a Monza gli appuntamenti per il 4 novembre (Di mercoledì 30 ottobre 2024) A Monza tutto è pronto per le celebrazioni del 4 novembre.Lunedì piazza Trento e Trieste ospiterà infatti anche quest’anno le iniziative della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, realizzata in collaborazione con la Prefettura di Monza e Brianza. Con diversi momenti che Monzatoday.it - La sfilata delle divise e la banda: a Monza gli appuntamenti per il 4 novembre Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Atutto è pronto per le celebrazioni del 4.Lunedì piazza Trento e Trieste ospiterà infatti anche quest’anno le iniziative della Giornata dell’Unità Nazionale eForze Armate, realizzata in collaborazione con la Prefettura die Brianza. Con diversi momenti che

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: La sfilata delle divise e la banda: a Monza gli appuntamenti per il 4 novembre; Olimpiadi di stile: chi veste chi a Parigi 2024? Armani disegna le divise dell'Italia; Olimpiadi 2024, le performance della cerimonia di apertura: da Lady Gaga a Celine Dion; Ritorna il Salone di Ginevra: la nuova formula e tutte le anticipazioni; Banda di Trento, tanti under 30 e ora una nuova divisa; Alcamo. Sfilata e concerto della banda musicale; Leggi >>>

Sfilata Polimoda presenta i 100 look dei talenti del futuro

(msn.com)

(ANSA) - FIRENZE, 13 GIU - Una sfilata con 100 look da 18 collezioni che sono il manifesto dell'identità di altrettanti designer emergenti provenienti da tutto il mondo (13 nazionalità diverse ...

Sfilata Ready-To-Wear Primavera-Estate 2024

(dior.com)

Maria Grazia Chiur­i, Direttrice artistica delle linee donna Dior, ha progettato questa collezione prêt-à-porter 2024 a partire da una riflessione sul senso dell’attuale. Un presente in cui passato e ...

Louis Vuitton: la sfilata in live streaming

(harpersbazaar.com)

Harper’s Bazaar, dal 1867 il femminile che ispira, informa e delizia. Il sogno oltre alla moda. Harper's BAZAAR partecipa a diversi programmi di affiliazione, grazie ai quali possiamo ricevere ...

Sfilata del Columbus Day 2024 a New York

(rove.me)

Le bandiere tricolori sventolano mentre le bande musicali e i carri elaborati si muovono tra la folla. Danze tradizionali, cibo autentico e spettacoli folcloristici affascinano gli spettatori lungo il ...