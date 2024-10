La Russia avanza ancora nel Donbass e conquista la città di Selydove. Kiev arruola altri 160mila uomini (Di mercoledì 30 ottobre 2024) mentre prosegue l'avanzata russa nel Donbass il Segretario del Consiglio per la sicurezza nazionale dell'Ucraina Oleksandr Lytvynenko ha annunciato al Parlamento che l'esercito ha in programma di reclutare altri 160mila uomini nei prossimi tre mesi. Fanpage.it - La Russia avanza ancora nel Donbass e conquista la città di Selydove. Kiev arruola altri 160mila uomini Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) mentre prosegue l'ta russa nelil Segretario del Consiglio per la sicurezza nazionale dell'Ucraina Oleksandr Lytvynenko ha annunciato al Parlamento che l'esercito ha in programma di reclutarenei prossimi tre mesi.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Biden: "Stiamo lavorando" per dare l'ok a Kiev sui missili a lungo raggio Usa in Russia - Mosca: “Con Cuba più cooperazione sicurezza, servizi e polizia”; Ucraina: Mosca avanza nel Donetsk, Zelensky si rivolge agli alleati; Kiev colpisce un altro ponte, Mosca avanza in Donbass; Guerra Russia-Ucraina, Kiev: colpito terzo ponte a Kursk, via dalla regione 121mila civili. Mosca avanza nel …; Donbass, russi alle porte di Pokrovsk (centro strategico per le forniture a Kiev): i rischi per l'Ucraina e le; Ucraina, la Russia sta sfondando nel Donbass: se cadesse Pokrovsk, Kiev sarebbe costretta alla ritirata; Leggi >>>

Ucraina. I russi avanzano nel Donbass in direzione di Chasov Yar

(notiziegeopolitiche.net)

Le forze russe hanno ottenuto avanzamenti significativi nel Donbass, rompendo il fronte nei pressi di Chasov Yar dopo mesi di stallo. Secondo fonti ucraine citate dal Wall Street Journal, la situazion ...

Guerra in Ucraina, Kiev arruola 160mila nuovi soldati e intanto i Russi avanzano a est

(dire.it)

ROMA – Altri 160mila coscritti nell’arco dei prossimi tre mesi: è la risposta dell’Ucraina alle notizie in arrivo dalla regione orientale del Donbass, dove continua l’offensiva militare della Russia.

Mosca afferma di aver preso il controllo di Selydove, un altro centro del Donbass

(msn.com)

Il ministro della Difesa russo Andrei Belousov si è anche congratulato con la 114a brigata di fucilieri motorizzati della Russia per la presa di Hirnyk, sempre nel Donbass ...

I russi avanzano nel Donetsk, Kiev mobilita altri 160mila soldati in tre mesi

(msn.com)

Video Russia avanza Video Russia avanza

Due morti nell'attacco russo di ieri su Kryvyi Rih È salito a due il bilancio delle vittime dell'attacco missilistico russo di lunedì notte a Kryvyi Rih, la città natale del presidente ucraino Volody ...