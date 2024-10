Terzotemponapoli.com - La Repubblica: Roma spiata

Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) LaCimici a Trigoria”, chiesto aiuto agli hacker di Equalize. L’inchiesta sui dossieraggi illegali coinvolge indirettamente anche il mondo del calcio italiano. In particolare l’Ase totalmente estranea all’indagine. Il club giallorosso dei Friedkin ha cercato l’aiuto degli hacker di Equalize, sotto inchiesta a Milano per traffico di informazioni riservate, per bonificare gli uffici della sede e a Trigoria. Lain edicola oggi pubblica l’intercettazione di una telefonata dell’ex poliziotto Carmine Gallo (attualmente agli arresti domiciliari) a Enrico Pazzali (titolare della Equalize) datata 26 aprile 2023, una settimana dopo l’arrivo della manager greca Lina Souloukou nella dirigenza giallorossa: “Ho incontrato il security manager dellami ha chiesto di alcune bonifiche da fare sia a Trigoria, sia negli uffici della