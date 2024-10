La nuova app Meteo Pixel ora è disponibile al download per tutti (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La nuova app Meteo Pixel è una delle novità software più interessanti presentate da Google con gli smartphone della serie Pixel 9 ed è sbarcata sul Google Play Store per tutti oggi. L'articolo La nuova app Meteo Pixel ora è disponibile al download per tutti proviene da TuttoAndroid. Tuttoandroid.net - La nuova app Meteo Pixel ora è disponibile al download per tutti Leggi tutta la notizia su Tuttoandroid.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Laappè una delle novità software più interessanti presentate da Google con gli smartphone della serie9 ed è sbarcata sul Google Play Store peroggi. L'articolo Laappora èalperproviene da TuttoAndroid.

