La Juventus non fa l’Inter | col Parma fa pari e quasi la perde!

Termina 2-2 Juventus-Parma a Torino. I bianconeri non rispondono con una vittoria all'Inter e quasi perdono la partita. Nerazzurri a +3. pari IN RIMONTA – La Juventus gioca subito dopo l'Inter, che alle 18.30 è scesa in campo contro l'Empoli, regolando la squadra toscana con un netto 0-3. Per i nerazzurri ottima e convincente reazione dopo il 4-4 pirotecnico proprio contro la Vecchia Signora nel derby d'Italia di domenica. Tutt'altro che convincente, invece, la prestazione della Juventus, che fatica sette camice contro l'ottimo Parma di Pecchia. L'Allianz Stadium, infatti, viene ammutolito dopo appena tre minuti con la rete del capitano ducale Del Prato. La Juve rischia anche di subire il secondo gol con Sohm pochi minuti dopo. Dopo una clamorosa occasione divorata da Vlahovic sottoporta, il pareggio dei bianconeri arriva al 31? con McKennie.

