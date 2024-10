Ilnapolista.it - La Gazzetta ricorda al Milan lo sciagurato errore di non aver preso Conte

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Laallodi non. Lo fa col titolone di prima pagina: “, visto? Che lezione a San Siro dal tecnico che i tifosi volevano. Lukaku e Kvara gol, Fonseca a più 11”. Lasceglie dire alla scelta fin qui infelice di ingaggiare Fonseca e di nonpuntato su Antonioche in dieci giornate ha portato il Napoli dal decimo al primo posto. Scrive la: Dopo 9 turni di studio (un solo scontro diretto con la Juve), il suo Napoli ha superato alla grande il primo esame vero, nell’ateneo di San Siro: 2-0 alsi è addormentato con 7 punti di vantaggio sull’Inter, campione d’Italia. Cuscino virtuale, ma morbidissimo. Ha segnato con le sue stelle (Lukaku, Kvara), ha protetto i gol con una difesa al settimo clean sheet in 10 partite, tanti quanti nell’intero campionato scorso.