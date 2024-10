La foto falsa di Kamala Harris con l’uniforme del McDonald’s e l’esperimento sociale (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Circola l’immagine datata di una ragazza con l’uniforma del McDonald’s. Accanto, è presente la stessa foto ma che ritrae il volto di Kamala Harris. Secondo la narrazione che circola online, sarebbe stata la candidata democratica (o il suo staff) ad alterare lo scatto per far credere che avesse lavorato nella catena americana. In realtà, dietro a questo fake c’è una sorta di esperimento sociale. Per chi ha fretta L’immagine di Kamala Harris con l’uniforma del McDonald’s è falsa. La foto originale è di una donna chiamata Suzanne Bernier. Lo scatto falso è stato condiviso per la prima volta su X dall’utente TheInfiniteDude. Alcuni giorni dopo la pubblicazione, lo stesso TheInfiniteDude ammette di aver modificato la foto utilizzando l’Intelligenza Artificiale. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Circola l’immagine datata di una ragazza con l’uniforma del. Accanto, è presente la stessama che ritrae il volto di. Secondo la narrazione che circola online, sarebbe stata la candidata democratica (o il suo staff) ad alterare lo scatto per far credere che avesse lavorato nella catena americana. In realtà, dietro a questo fake c’è una sorta di esperimento. Per chi ha fretta L’immagine dicon l’uniforma del. Laoriginale è di una donna chiamata Suzanne Bernier. Lo scatto falso è stato condiviso per la prima volta su X dall’utente TheInfiniteDude. Alcuni giorni dopo la pubblicazione, lo stesso TheInfiniteDude ammette di aver modificato lautilizzando l’Intelligenza Artificiale.

