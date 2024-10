Ilgiorno.it - La destra lancia l’osservatorio sul degrado in città

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Si propongono come un osservatorio suldella, al quale i cittadini segnalano i problemi della sicurezza. Le prime denunce riguardano soprattutto la stazione (dove segnalano anche il pericolo dell’acciottolato divelto e instabile della piazza e delle scalinate) e corso Milano, nel centro storico (soprattutto largo Mazzini e via Italia), e in zona Nei/via Bergamo, a cui si aggiungono le lamentele suldel manto stradale e sulla gestione dei rifiuti. Questo almeno è quanto emerso dal primo gazebo a Monza di Gioventù nazionale - tenutosi domenica scorsa in piazza Centemero-Paleari - relativo all’iniziativa “Segnala il“ dei giovani di Fratelli d’Italia. Monza è stato il primo laboratorio di raccolta in presenza delle istanze dei cittadini, a cui si aggiungono un numero di telefono (3248161342), l’indirizzo e-mail ( [email protected] ) e i social.