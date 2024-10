Juric: "Ci sono stati dei litigi pesanti, noi come il Milan di Pioli quando ha preso 5 gol dall'Atalanta" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match col Torino. La sua posizione è appesa ad un filo e anche una vittoria potrebbe Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ivanha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match col Torino. La sua posizione è appesa ad un filo e anche una vittoria potrebbe

Juric: "Ci sono stati dei litigi pesanti. Noi come il Milan di Pioli quando ha preso 5 gol dall’Atalanta"

Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match col Torino. La sua posizione è appesa ad un filo e anche una vittoria ...

Litigi, scontri e voglia di ripartire: Juric racconta lo spogliatoio della Roma

Vigilia di campionato per la Roma di Ivan Juric. Dopo la pesante sconfitta esterna contro la Fiorentina, i giallorossi sono chiamati ad una reazione d'orgoglio nel match dell'Olimpico contro il Torino ...

Juric 'io all'ultima spiaggia? Non ci penso, lavoro e basta'

"Se mi sento all'ultima spiaggia? Non ci penso proprio. Non mi preoccupo, faccio il mio lavoro, poi quello che succede, succede". (ANSA) ...

Roma-Torino, chi salva Juric? Tra ammutinati, esclusi e scontenti la squadra non offre più garanzie

La domanda è d’obbligo: chi salva Juric dopo il disastro di Firenze? Chi è pronto, al di là delle parole, dei volti concentrati in allenamento, delle corse a favore ...