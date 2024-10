Isole Pontine / Trasporto marittimo per Ponza e Ventotene, modifiche al bando regionale (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Isole Pontine – Se non è un dietro front, poco ci manca. L’ha deciso il Tar del Lazio-sezione di Latina che, accogliendo un ricorso della società Navigazione Libera del Golfo, ha invitato la Regione Lazio a modificare, migliorandolo, il secondo capitolato di gara l’affidamento del milionario (in palio ci sono 90 milioni di euro per L'articolo Isole Pontine / Trasporto marittimo per Ponza e Ventotene, modifiche al bando regionale Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Isole Pontine / Trasporto marittimo per Ponza e Ventotene, modifiche al bando regionale Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di mercoledì 30 ottobre 2024)– Se non è un dietro front, poco ci manca. L’ha deciso il Tar del Lazio-sezione di Latina che, accogliendo un ricorso della società Navigazione Libera del Golfo, ha invitato la Regione Lazio a modificare, migliorandolo, il secondo capitolato di gara l’affidamento del milionario (in palio ci sono 90 milioni di euro per L'articoloperalTemporeale Quotidiano.

